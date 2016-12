Sport1 zeigt EM-Spiele der deutschen Handball-Frauen live

Die deutschen Handball-Frauen mussten sich in ihrer Gruppe gegen schwere Gegner behaupten. Nach dem Einzug in die Hauptrunde der EHF Euro 2016 ist das Ziel jetzt das Erreichen das Halbfinales. Sport1 ist live dabei.



Sport1 zeigt die Spiele der deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft bei der EHF Euro 2016. Nach der schweren Gruppenphase steht jetzt die erste Hauptrunden-Partie gegen Serbien an. Sie wird bei Sport1 am Samstag ab 16.00 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Sport1.de übertragen.