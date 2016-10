Sport1 zeigt Endspurt der ATP World Tour

Die Saison der ATP World Tour neigt sich dem Ende zu. In den letzten Spielen geht es um wichtige Punkte in der Tennis-Weltrangliste. Sport1 zeigt die Spiele live.



Sport1 überträgt die wichtigen letzten Spiele der ATP World Tour live. Die Saison im Tour-Zirkus der Herren endet bald. Für die Spieler geht es nicht nur um Titel, sondern auch darum an wichtige Weltranglistenpunkte und damit an Plätze bei den World Tour Finals zu kommen. Die beiden letzten Turniere finden in Basel und Wien statt. Live zu sehen sind diese bei Sport1.