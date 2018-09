Sport1 zeigt "Fantalk" zu jedem Champions-League-Match

Ein neues Format soll Fußball-Fans zu jedem Champions-League-Termin unterhalten. Der "Fantalk" läuft dienstags und mittwochs im neuen Look bei Sport1.



Wenn der Startschuss für den ersten Spieltag der Champions League fällt, feiert auch der neue "Fantalk" bei Sport1 Premiere. Ab 18. September soll das Sport1-Format ausgebaut werden. Zu jedem Champions-League-Termin dienstags und mittwochs wird die Sendung dann zu sehen sein.