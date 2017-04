Sport1+ zeigt Halbfinale des Coupe de France live

Sport1+ zeigt Mittwoch das zweite Halbfinale im Coupe de France live. Dabei trifft Paris Saint-Germain mit Julian Draxler auf den Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco.



Nicht nur in Deutschland steht am Mittwoch das Halbfinale im Pokalwettbewerb an. Auch in Frankreich stehen die Mannschaften nur noch einen Schritt vor dem Finale. Damit nicht genug der Analogien: Auch im Coup de France stehen sich die derzeit besten Teams des Landes gegenüber. Sport1+ überträgt die Partie live.

Der amtierende Meister Paris Saint-Germain muss gegen die AS Monaco ran. In der Ligue 1 stehen die Monegassen dank eines besseres Torverhältnis an der Spitze, verloren allerdings jüngst das Finale um den Lig-Pokal gegen die Hauptstädter glatt mit 1:4. Dennoch liefert Monaco bisher eine herausragende Saison, was zuletzt im Viertelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund deutlich wurde.



Während im Free-TV bei Sport1 zuvor noch die DKB Handball-Bundesliga übertragen wird und man erst zur zweiten Spielhälfte um 22.00 Uhr einsteigt, ist das ganze Spiel bei Sport1+ ab 20.55 Uhr live zu verfolgen, als Kommentator wird Peter Fuß eingesetzt.