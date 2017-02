Sport1 zeigt Handball-Bundesliga live

Das Handball-Bundesliga-Spiel TSV Hannover-Burgdorf gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 15. Februar wird von Sport1 im Free-TV gezeigt.



Für Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen geht es am Mittwoch gegen den TSV Hannover-Burgdorf bereits um viel. Die Löwen dürfen sich im Titelrennen in der DKB Handball-Bundesliga keinen Ausrutscher leisten: Ein Erfolg bei den Niedersachsen ist Pflicht, nachdem die SG Flensburg-Handewitt im Nordderby gegen Kiel siegte und so Platz 1 festigte.

Sport1 überträgt das Spiel am Mittwoch live ab 20.00 Uhr im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de. Begleitet wird die Partie von Moderatorin Anett Sattler und Experte Stefan Kretzschmar. Als Kommentator fungiert Markus Götz.



Am Sonntag überträgt Sport1 um 14.55 Uhr außerdem das Spiel THW Kiel gegen HSG Wetzlar.