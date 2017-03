Sport1 zeigt Handball-Topsiel aus Magdeburg live

Gleich zwei Topduelle aus der Handball-Bundesliga (HBL) zeigt Sport1 in dieser Woche live. Den Auftakt macht am Mittwoch Rekordmeister THW Kiel, der beim SC Magdeburg antritt.



Die Handball Bundesliga (HBL) geht langsam in die heiße Saisonphase und Sport1 ist live dabei. So überträgt der Spartensender bereits am Mittwoch das Top-Duell des SC Magdeburg gegen Rekordmeister THW Kiel im Free-TV.

Mit der Übertragung beginnt Sport1 dabei ab 20 Uhr. Aus Magdeburg berichten Experte Stefan Kretzschmar und Moderatorin Anett Sattler, den Kommentar übernimmt Markus Götz.



In der gleichen Woche reisen außerdem die Rhein-Neckar-Löwen in die Hauptstadt, um gegen die Füchse Berlin anzutreten. Sport1 will am Sonntag ab 15.55 Uhr live berichten. Dabei setzt der Sender auf sein gewohntes Team aus Sattler, Kretzschmar und Götz.