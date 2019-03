Sport1 zeigt Länderspiel der Handballerinnen live

Heute werden Deutschlands Handballerinnen ins Duell gerufen. Die Gegnerinnen kommen aus den Niederlanden. Sport1 zeigt live wie das Nationalteam bei dem Länderspiel in Oldenburg abschneidet.



Um 16.40 Uhr wird es am heutigen Samstag (23. März) ernst für die deutschen Handballerinnen. Die Nationalmannschaft geht gegen die EM-Dritten aus den Niederlanden auf das Spielfeld. Sport1 überträgt das Länderspiel live im Free-TV.