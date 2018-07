Sport1 zeigt Legendenspiel von Borussia Dortmund & Liverpool FC

Das Legends Team von Borussia Dortmund geht gegen das selbige vom Liverpool FC auf den Rasen. Sport 1 zeigt die Begegnung live im Free-TV.



Am Samstag, dem 11. August ertönt um 17.55 Uhr der Startpfiff für das Legendenspiel von Borussia Dortmund und Liverpool FC. Bei Sport1 ist das Match live zu sehen.