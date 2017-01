Sport1 zeigt NHL All-Star Game erstmals live im Free-TV

Die Elite der NHL ist zu Gast in Los Angeles. Am Sonntag kommt es zur 62. Auflage des NHL All-Star Games. Sport1 und Sport1 US sind im Staples Center live dabei.



Es verspricht ein spektakuläre Eishockey-Show zu werden: Am Sonntag trifft sich im Staples Center in Los Angeles die Elite der National Hockey League (NHL). Mit Patrick Kane von den Chicago Blackhawks, Tyler Seguin von den Dallas Stars sowie Alex Ovechkin und Braden Holtby von den Washington Capitals sind klangvolle Namen dabei. Die Veranstaltung findet erneut als Kurz-Turnier statt und wird bei Sport1 erstmals im Free-TV zu sehen sein. Meldungen zu diesem Thema

Basketball-Derby bei Sport1: Braunschweig gegen Oldenburg live

Neue "Fußballvorschau" bei Sport1 startet

Volleyball: Sport1 überträgt DVV-Pokal-Endspiele live

Jede der vier NHL-Divisions stellt ein elfköpfiges Team mit einem via Fan-Voting bestimmten Kapitän zusammen. Gespielt wird im Modus drei gegen drei. Im Halbfinale treten die jeweiligen Divisions aus der Eastern und Western Conference gegeneinander an: Im Osten trifft die Atlantic Division mit Carey Price (Montreal Canadiens) auf die Metropolitan Division mit Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins). Im Westen misst sich die Central Division um P.K. Subban (Nashville Predators) mit der Pacific Division, die von Connor McDavid (Edmonton Oilers) aufs Feld geführt wird. Im großen Finale kommt es dann zum Conference-Clash.



Zu sehen ist das All-Star Game ab 21.30 Uhr live bei Sport1 US und im Free-TV auf Sport1. In der Nacht zu Sonntag zeigt Sport1 US ab 1 Uhr schon die NHL All-Star Skills Competition.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: