Sport1 zeigt NHL-Eishockey exklusiv - auch im Free-TV

Sport1 wird die diese Woche startende, amerikanische Eishockey-Profiliga NHL exklusiv in Deutschland zeigen. Ausgewählte Partien werden sogar im Free-TV übertragen.



In der Nacht zum 6. Oktober ist es soweit. Die NHL öffnet wieder ihre Pforten. Sport1 US wird live dabei sein, wenn um 2 Uhr nachts die Pittsburgh Penguins auf die St. Louis Blues treffen werden. Im Laufe der Hauptspielrunde vor den Play-Offs, welche im April 2018 beginnen, wird Sport1 wöchentlich bis zu vier Partien übertragen, ausgewählte Paarungen sogar im Free-TV.