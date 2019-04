Sport1 zeigt Premiere der deutschen eSports-Nationalmannschaft

Beim FIFA eNations Cup 2019 in London tritt zum ersten Mal die DFB-eSports-Nationalmannschaft an. Das virtuelle Fußball-Spektakel wird auch im TV zu sehen sein.



eSports1 wird am Wochenende ab 10 Uhr live von den Wettkämpfen berichten und Sport1 zeigt am Sonntagabend eine Zusammenfassung des Turniers im Free-TV.