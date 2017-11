Sport1 zeigt Qualifikationsspiel der U21 Auswahl

Nach der überraschenden Niederlage der deutschen U21-Nationalmannschaft steht das Team unter Trainer Stefan Kuntz unter enormen Druck. Es kann sich im Spiel gegen Israel keine weitere Niederlage erlauben.



Sport1 überträgt am Dienstag, 14. November ab 18.25 Uhr das wichtige Qualifikationsmatch aus dem Ramat Gan Stadium aus dem Vorort Tel Avivs im Free-TV. Der Sender konnte sich die exklusiven Verwertungsrechte für Deutschland von Infront Sports & Media, einem Unternehmen der Wanda Sports, sichern. Gleichzeitig erwarb der Sport1 Senderechte für Österreich und die Schweiz.