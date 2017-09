Sport1 zeigt Volleyball-EM der Frauen ab Freitag

Am Freitag geht es mit dem Tunierauftakt der deutschen Frauen gegen Polen los. Sport1 und Sport1+ werden bis zu 15 EM-Partien live und exklusiv zeigen.



Am Freitag schlagen die deutschen Volleyball-Frauen bei der Europameisterschaft auf und Sport1 wird das Team ab dem 22. September begleiten. Der Sender zeigt bis zu elf Stunden live im Free-TV. Außerdem überträgt Sport1+ insgesamt 36 Livestunden. Bis zu 15 Partien werden live und exklusiv die beiden Sender über den Äther laufen lassen.