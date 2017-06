Sport1 zeigt Volleyball World League live

Die deutschen Volleyball-Herren kämpfen zu Pfingsten um ihren Aufstieg in die Gruppe 2 der World League. Sport 1 will den Sport-Krimi live im TV zeigen.



Den Grundstein für einen Aufstieg in die zweite Gruppe der World League können die deutschen Herren im Volleyball am bevorstehenden Pfingstwochenende legen. Wie Sport1 am Donnerstag meldete, können Zuschauer von zu Hause aus dabei sein, denn der Sender will dieses und weitere Spiele live zeigen.

Im Vorrundenturnier tritt Deutschland gegen Kasachstan, Österreich und Venezuela an. Sport1 überträgt die Partien von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, live aus Frankfurt am Main im Free-TV. Auch auf dem kostenlosen Online-Livestream sollen die Spiele zu sehen sein.



Neben den Matches des Teams von Bundestrainer Andrea Giani werden auch noch die anderen Spiele auf Sport1 gezeigt. Am Freitag geht Venezuela gegen Österreich um 14.50 Uhr an den Start, währen Deutschland sein erstes Spiel gegen Kasachstan an dem Tag 18 Uhr bestreitet. Samstag geht Venezuela 14.55 Uhr an Deutschlands stelle und Österreich tritt gegen die deutschen Herren um 17.55 Uhr an. Am dritten Tag sehen Zuschauer dann die Begegnungen Kasachstan - Österreich (14.50 Uhr) und Venezuela - Deutschland (17.50 Uhr).