Sport1 zeigt Wasserball-Champions-League als Premiere

Auf neues Terrain wagt sich Sport1: Denn mit Wasserball erlebt eine unter dem öffentlichen Radar schwimmende Sportart ihre Premiere im Free-TV. Das erste Spiel wird eine Partie der Champions League mit deutscher Beteiligung sein.



Der Stellenwert des Fußballs lässt sich auch anhand seiner TV-Präsenz messen. Selbst Sportsender wie Sport1 legen einen großen Fokus auf die weltweit wohl populärste Sportart. Doch nun wird sich der Ismaninger Sender auf bisher unbekanntes Terrain vorwagen, denn am Samstag wird erstmals ausführlich über Wasserball berichtet.