Sport1 zeigt bei Fußball-WM Highlights von allen 64 Begegnungen

Wer sich einen schnellen Überblick über alle Fußball-WM-Spiele verschaffen will, kann das bei Sport1 machen. Der Sender stellt zur Weltmeisterschaft entsprechende Clips online.



Der Fernsehsender Sport1 zeigt auf seiner Online-Plattform Ausschnitte von allen 64 Partien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Online-Clips sollen 45 Minuten nach Abpfiff verfügbar sein, teilte das Unternehmen aus Ismaning am Mittwoch mit.