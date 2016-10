Sport1 zeigt die European Darts Championship live im Free-TV

Von 28. bis zum 30. Oktober findet die European Darts Championship im belgischen Hasselt statt. Sport1 überträgt das Turnier täglich live.



Sport1 bringt die europäische Dart-Meisterschaft live ins deutsche Fernsehen. Vom 28. bis zum 30.Oktober überträgt der Sender die European Darts Championship live aus dem belgischen Hasselt. Topfavorit des Turniers ist Michael van Gerwen. Er hat dabei die Chance, zum dritten Mal in Folge den EM-Titel einzufahren.