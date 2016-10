Sport1 zeigt die Fußball-Champions-League der Frauen live

Das Team des FC Bayern München steht im Achtelfinale der UEFA Women's Champions League. Sport1 überträgt das Spiel gegen WFC Rossiyanka live.



Sport1 zeigt das Achtelfinale der UEFA Champions League im Frauenfußball live. Wie der Sender mitteilte, hat Sport1 dafür die exklusiven plattformneutralen Rechte erworben. Damit ist die Partie des FC Bayern München gegen die Damen des WFC Rossiyanka nur auf Sport1 live zu sehen. Die deutschen Spielerinnen erwartet ein hartes Match.