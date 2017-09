Sport1 zeigt erstmals Frauen-Volleyball-Bundesliga

Erstmals live und exklusiv überträgt Sport1 die Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Los geht es ab Mitte Oktober.



Wie Sport1 mitteilt, nimmt sich der Sender dem Frauen-Volleyball an. Erstmals zeigt der Sportkanal in der neuen Saison die Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen - sowohl live wie auch exklusiv - und das auch noch im Free-TV.