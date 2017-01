Sport1 zeigt fünf Rugby-WM-Qualispiele live

Die Rugby Europe Championship ist in diesem Jahr besonders wichtig für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft. Immerhin träumt sie von Qualifikation zur Rugby-WM 2019 in Japan. Sport1 überträgt im Februar und März die entscheidenden Spiele.



Die WM-Qualifikation beginnt für die deutschen Rugby-Männer am 11. Februar. In Offenbach müssen sie sich gegen den mehrfachen WM-Teilnehmer Rumänien beweisen. Kommentator dieses und aller weiteren Spiele ist Franz Büchner. Der Co-Kommentator wird immer der Ex-Rugby-Nationalspieler und aktuelle DRV-Sportdirektor Manuel Wilhelm sein. Als Moderator vor Ort kommt Sascha Bandermann zum Einsatz. Die Übertragung läuft ab 13 Uhr im Free-TV sowie im Livestream auf Sport1.de. Auch auf Facebook Live sowie dem Pay-TV-Sender Sport1+ kann das Spiel verfolgt werden.