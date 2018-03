Sport1 zeigt im Herbst den German Bowl live im Free-TV

Sport1 überträgt im Oktober den German Bowl XL, das Endspiel um die 40. deutsche Meisterschaft im American Football. Die Partie wird live im Free-TV gezeigt.



Auch in diesem Jahr wird das Endspiel im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen werden. Die Vereinbarung der Übertragung gaben die German Football League (GFL) und Sport1 vor der Mitte April beginnenden Saison nun bekannt. Steigen wird der Saison-Schlusspunkt schließlich am Samstag, den 13. Oktober.