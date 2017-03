Sport1 zeigt viertes Spiel im DEL-Halbfinale live

Wolfsburg, Nürnberg, München und Berlin - nur noch vier Mannschaften sind übrig. Alle wollen den Titel in der DEL. Sport 1 übertragt das vierte Duell im Playoff-Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und EHC München live.



Der Titelverteidiger aus Bayern ist im vierten Spiel der Halbfinal-Serie der DEL-Play-Offs bei den Eisbären aus Berlin zu Gast. München geht mit einem Spiel Vorsprung in die Partie. Sport 1 überträgt am Freitag um 19.15 Uhr live aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.