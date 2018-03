"Sportbuzzer Fantalk 3.0" steht an

Der "Sportbuzzer Fantalk" feiert seine mittlerweile dritte Auflage. Heute Abend zugast werden die Leipziger RB-Bosse Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff sein.



Premiere feierte der "Sportbuzzer Fantalk 3.0" bereits am 12. Mai 2017 als Web-Fußballtalk. Bereits die zweite Folge lief im Free-TV auf Sport1. Mit Erfolg, wie es scheint. Denn jetzt zeigt der Sender auch die dritte "Sportbuzzer"-Talkrunde. Ausgestrahlt wird die Sendung bereits am heutigen Freitagabend um 20 Uhr.