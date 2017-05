Sportdeutschland.TV überträgt Internationales deutsches Turnfest

Im Juni wird Berlin mit dem Internationalen Deutschen Turnfest zum Mekka von 80.000 Sportlern. Die Highlights des größten Wettkampf- und Breitensportevents der Welt will Sportdeutschland.TV im Livestream zeigen.



Mit 400 Wettkämpfen in 24 Sportarten hat der Deutsche Turner-Bund vom 3. bis 10. Juni die größte Veranstaltung ihrer Art geplant. Zu diesem Anlass will man das Breitensportereignis auch bei Sportdeutschland.TV präsentieren. 3.200 Vereine aus elf Nationen haben sich in der Hauptstadt angemeldet.