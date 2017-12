Sportdeutschland.TV zeigt (fast) alle Spiele der Handball-EM

Von Mitte bis Ende Januar wollen die "Bad Boys" der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM ihren Titel verteidigen. Sportdeutschland.TV wird online umfangreich aus Kroatien berichten - auch auf Smart-TVs via Hbb.



Mit Ausnahme der Spiele, die bei ARD und ZDF laufen, zeigt Sportdeutschland.TV alle Begegnungen bei der anstehenden Handball-EM der Männer in Kroatien. Das Turnier findet vom 12. bis 28. Januar statt. Dann möchte die deutsche Nationalmannschaft am liebsten ihren sensationellen Titelgewinn von 2016 wiederholen.