Sportdigital: Fußballportal Transfermarkt kommt ins TV

Das Fußballportal Transfermarkt kooperiert mit Sportdigital, um eine Sendung mit aktuellen Transfer-News, Gerüchten, Hintergründen und User-Interaktionen ins TV zu bringen. Fünfmal pro Woche läuft Transfermarkt TV auf Sportdigital.



Bereits gestern um 18 Uhr ging es mit der ersten Sendung von Transfermarkt TV auf Sportdigital los. Immer 18 Uhr wird von Montag bis Freitag die neue Fußballsendung mit allen bekannten Rubriken der Website wie News, aktuelle Transfers und Gerüchte, Marktwerte und Statistiken zu sehen sein.