Sportdigital: Osterfest wird zum Fußball-Wochenende

Am Karfreitag startet der Fußballkanal seine Liveshow "Football Around The World". Im Programm hat Sportdigital am Osterwochenende außerdem Spiele aus der Eredivisie und Premjer Liga.



Um 11.30 Uhr läutet Moderator Florian Obst am morgigen Karfreitag das Osterwochenende ein. Aus dem Sportdigitalstudio nimmt er Zuschauer mit in verschiedene internationale Ligen. So kündigt der Fußball-Kanal an, in der Liveshow "Football Around The World" das Spiel aus Australien von Adelaide United gegen Melbourne Victory zu zeigen. Die Reise soll außerdem über über China und England nach Portugal gehen.