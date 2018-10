Sportdigital mit neuem Konzept

Seit Anfang September hat der Fußballsender Sportdigital ein neues Studioformat peu à peu integriert. Der Umstellungsprozess vor und hinter der Kamera ist nun abgeschlossen.



An einem Tag des Fußball-Wochenendes führt nun ein Moderator über den gesamten Tag durch das Live-Programm des Senders und verbindet so die verschiedenen Live-Fußball-Spiele aus aller Welt.