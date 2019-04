Sportdigital nimmt die russische 1. Liga wieder ins Programm

Auch die Saison im russischen Fußball neigt sich dem Ende zu. Der Bezahl-Sender Sportdigital steigt zur Schlussphase des Kampfs um Russlands Fußballkrone wieder ein.



Sportdigital hat sich rechtzeitig zum Saisonendspurt erneut die Rechte für die russische Liga gesichert. In dieser Saison waren diese bislang noch nicht international vermarktet.