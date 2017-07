Sportdigital und DAZN teilen sich Rechte für portugiesische Liga

Sportdigital und DAZN sichern sich die Rechte an der Primeira Liga NOS des Europameisters Portugal und zeigen dabei erstmalig auch die Heimspiele von Rekordmeister Benfica Lissabon.



Sportdigital konnte sich die Rechte über die Sportrechteagentur Lagardère Sports für die nächsten 3 Jahre sichern, informierte der Anbieter am Montag. Die Spiele sind im linearen Pay-TV bei Sportdigital, sowie über OTT beim Livesport-Streamingdienst DAZN zu sehen. Neben den Livespielen beinhaltet das Rechtepaket Highlight-Zusammenfassungen für beide Sender.