Sportliches Talk-Format: BR-Pilot "Kreuzer trifft" geht in Serie

Ab Oktober trifft BR-Sportmoderatorin Marianne Kreuzer die Stars des Sports nun häufiger ganz intim und privat. Nach einer Pilot-Ausgabe im vergangenen Winter läuft das Talk-Format "Kreuzer trifft..." jetzt bald regelmäßig.



Am 2. Dezember 2017 war Marianne Kreuzer bei Biathlon-Legende Fritz Fischer in Ruhpolding zugast für die erste Ausgabe von "Kreuzer trifft...". Diese Folge wird jetzt am 13. Oktober um 17.15 Uhr im BR noch einmal wiederholt. Mittlerweile sind aber auch sechs weitere Folgen produziert. So wird aus dem Pilot eine regelmäßiges Sport-Talkformat.