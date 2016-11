"Sportschau": Nachfolgerin für Beckmann steht fest

Das Ende dieser Bundesliga-Saison bedeutet auch das Ende für den langjährigen Moderator Reinhold Beckmann bei der ARD-"Sportschau". Er will sich anderen Aufgaben widmen. Berichten zufolge soll seine Nachfolge schon geklärt sein.



Die Spekulationen, wer die Moderation der "Sportschau" im Ersten übernimmt, wenn Reinhold Beckmann aufhört, könnten zu Ende sein. Wie die "Bild am Sonntag" erfahren haben will, wird die jetzige Nummer zwei der beliebten Sendung die neue Nummer eins. Jessy Wellmer soll angeblich in die Fußstapfen von Beckmann treten.