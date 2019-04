"Sportschau Thema": Neues Magazin startet ab Juni

Das Erste geht mit der "Sportschau" neue Wege. Ab Juni wird es ein zusätzliches Talk- und Reportage-Format geben.



In "Sportschau Thema" wird sich ab dem 1. Juni, um 18.25 Uhr, hintergründig an ein übergeordneten Themenschwerpunkt herangewagt. Die neue Sendung wird in zunächst zwei 60-minütigen Ausgaben anlaufen - weitere Folgen sind geplant. Die Moderation übernimmt Jessy Wellmer.