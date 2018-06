"Sportschau" bringt Quiz-App raus

Ab sofort kann in der neuen Quiz-App der "Sportschau" munter drauf los gerätselt werden. Das Spielprinzip ähnelt der erfolgreichen Quizduell-App.



Tausende teils knifflige Fragen warten ab sofort in der Quiz-App der "Sportschau" auf den geneigten Fußball. Auch für Anhänger anderer Sportarten stehen verschiedene Kategorien bereit. Gespielt wird online im direkten Duell gegen einen Gegner - entweder Freunde und Bekannte, die die App synchron oder zeitversetzt nutzen können oder fremde Zufalls-Gegner.