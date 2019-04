"Sportstudio"dank Ausnahmegenehmigung erst im Netz, dann im TV

Das "Aktuelle Sportstudio" wird am vorletzten Spieltag erstmals zunächst im Internet übertragen und erst später im Fernsehen ausgestrahlt.



Mit diesem Novum will das ZDF nach Angaben von Sportchef Thomas Fuhrmann am 33. Spieltag, am 11. Mai, die Zuschauer möglichst früh erreichen. Schließlich könnten ja gegebenenfalls auch schon die ersten Entscheidungen in der Bundesliga fallen.