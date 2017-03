Sporttotal TV jetzt mit Lizenz als TV-Sender

Das neue Amateursport-Portal Sporttotal TV hat jetzt eine zehn Jahre laufende Zulassung als Fernsehsender erhalten und kann damit sein Programm ohne medienrechtliche Probleme im Internet verbreiten.



Wie die Sporttotal TV GmbH am Freitag mitteilte, hat das Portal von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) die Zulassung zur Veranstaltung und bundesweiten Verbreitung des Fernsehspartenprogramms "sporttotal.tv" über das Internet erhalten. Die Lizenz gilt für zehn Jahre.