Sporttotal.tv: Gleich zwei Neuzugänge in der Chef-Etage

Ist das das Ergebnis der WHU-Kooperation? Für Sporttotal.tv gibt es Verstärkung im Doppelpack. Caroline Päffgen ist neue Head of Product & Business und Martin Czuchra wird neuer Head of Web Engineering.



Die Führungsriege der Sporttotal.tv GmbH bekommt Zuwachs. Die 100-Prozent-Tochter der Sporttotal AG bekommt mit Caroline Päffgen erstmals eine Sport-Business-Expertin direkt vom Kooperationspartner WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf.