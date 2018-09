Sporttotal.tv holt Kölner Haie ins Programm

Der Eishockey-Klub Kölner Haie und der ebenfalls in Köln ansässige Streaming-Anbieter Sporttotal.tv haben eine Kooperation zur vollautomatisierten Übertragung von Spielen sowie der Ausstattung von Spielstätten geschlossen. Damit werden die Haie erster Eishockey-Partner des 2016 gegründeten Start-ups.



Das Unternehmen hatte im Juli vergangenen Jahres einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Deutschen-Fußball-Bund (DFB) zur Steigerung der Sichtbarkeit des Amateurfußballs schloss.