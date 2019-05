Sporttotal.tv wird in Samsungs Smart TVs integriert

Schon in Kürze wird Sporttotal.tv auf Samsungs Smart-TV-App Sportworld verfügbar sein. Die Sport-Streamingplattform ist spezialisiert auf Amateursport-Inhalte.



Zum Start der Saison 2019/2020 wird die Sport-Streaming- und Video-on-Demand-Plattform Sporttotal.tv ihre Inhalte auf Smart TVs von Samsung übertragen und steuert künftig alle Amateursport-Inhalte bei. Dafür sorgt die neue Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.