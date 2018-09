Sporttotal.tv zeigt Regionalliga Bayern

Sporttotal.tv hat mit dem Bayerischen Fußball-Verband eine Rahmenvereinbarung geschlossen, so dass jetzt auch Spiele der Fußball-Regionalliga Bayern auf Deutschlands größter Amateursport-Streaming-Plattform gezeigt werden können.



Damit werden jetzt drei von fünf Fußball-Regionalligen im Internet übertragen. Neben der Regionalliga aus Bayern sind es die Regionalliga Nord und die Regionalliga West.