Sportwochenende beim ZDF mit Tennis, Ski und Fußball

Nicht nur der Wintersport steht beim ZDF an diesem Wochenende im Fokus. Neben dem Ski-Alpin-Weltcup-Auftakt zeigen die Öffentlich-Rechtlichen auch das Frauenfussball-Länderspiel sowie das WTA-Finale im Tennis live.



Sport- und Wintersportfreunde kommen im ZDF demnächst voll und ganz auf ihre Kosten. Zum Auftakt der Wintersport-Sasion zeigt der Sender am 22. und 23. Oktober live den Weltcup-Start in Sölden. Am Samstag geht es um 12.40 Uhr mit dem Riesenslalom der Damen los. Als Moderatorin führt Katja Streso durch das Programm. Sie wird vom Experten Marco Büchel unterstützt. Mit dem Riesenslalom der Herren geht es am 23. Oktober ab 12.35 Uhr weiter.