Spotify: "Behind the Lyrics"-Feature auch auf Android

Die Android-App des Musik-Streaming-Dienstes Spotify bietet ab sofort auch die Funktion "Behind the Lyrics" an, mit der man sein musikalisches Wissen durch kuratierte Playlists erweitern kann.





Das Feature "Behind the Lyrics" wurde von Spotify zusammen mit dem Text-Archiv Genius entwickelt und wurde schon vor rund einem Jahr in die iOS-Anwendung implementiert. Ab sofort folgt auch die Android-Version. Der PC wird im Übrigen nicht unterstützt.