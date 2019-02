Spotify knackt die 200-Millionen-Abonnenten-Marke

Der schwedische Streamingdienst für Musik gewinnt immer mehr Nutzer dazu. Somit steigen auch die Umsätze von Spotify: Im letzten Quartal klettern die Erlöse der Plattform um 30 Prozent in die Höhe.



Diese Zahlen veröffentlicht Spotify wohl mit Freude: Der Musik-Streamingdienst feiert die 200-Millionen-Abonnenten-Marke, die das schwedische Unternehmen just passiert hat. Dabei ist auch von einem überraschenden zweistelligen Umsatz-Wachstum die Rede, den Spotify im Dezember-Quartal erzielt haben soll.