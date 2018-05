Spotify löscht Musik von R. Kelly aus Playlisten

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen R. Kelly löscht der Streamingdienst Spotify die Musik des R&B-Sängers aus seinen Playlisten.



Seit Donnerstag tauchen die Titel von R. Kelly nicht mehr in den von Spotify gepflegten Listen auf, wie das Magazin "Billboard" unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtete. Verfügbar bleibe die Musik des dreifachen Grammy-Gewinners aber weiterhin. R. Kelly hat weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft.