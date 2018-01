Spotify macht jetzt auch Radio

Spotify hat Deals abgeschlossen, um künftig Radioinhalte mit Bildmaterial an seine Nutzer zu bringen.



Radioinhalte unterwegs per Smartphone anzuhören, wird immer beliebter. Das sieht auch Spotify so und will das typische Radio-Publikum einsammeln. Dazu hat es jetzt in den USA mit BuzzFeed News sowie Refinery29 und Cheddar ein Abkommen geschlossen. Sie liefern Spotlight-Beiträge zu den Bereichen: Nachrichten, Popkultur, Sport, Politik und Musik.