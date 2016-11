Spotify will mit Preact neue Abonnenten gewinnen

Der Musikstreamingdienst Spotify übernimmt Preact. Dieses soll dem Unternehmen helfen, neue Abonnenten zu gewinnen und sein Angebot noch kundenfreundlicher zu machen und weiter zu verbessern.



Wie am Mittwoch bekannt wurde, übernimmt Spotify das Unternehmen Preact. Damit erweitert der Musikstreamingdienst sein Angebot um eine äußerst wichtige Komponente. Denn Preact unterstützt Unternehmen dabei, neue Abonnenten zu generieren sowie Bestandskunden zu halten. Dafür analysiert Preact unter anderem den kompletten Sign-Up-Prozess und verbessert diesen mit Hilfe von Machine-Learning-Methoden.