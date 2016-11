Spox expandiert nach Österreich

Das Portal Spox der Perform Group wird künftig auch in Österreich über die aktuellen Sport-Highlights berichten. Der Start in der Alpenrepublik soll Mitte Dezember erfolgen.



Am 13. Dezember fällt der Startschuss. Dann ist das Portal Spox auch in Österreich verfügbar. Hinter dem Start stehen die Styria Media Group, die sich für Sportnet verantwortlich zeigt, und der Spox-Inhaber, die Perform Group. Das neue Portal Spox Österreich geht dabei aus Spox.com und einem der größten österreichischen Sportportale, Sportnet.at, hervor. Das Portal wird unter Spox.com/at zu erreichen sein.