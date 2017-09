Sprachassistenten: Frauen schweigen? Männer reden?

Eine repräsentative Umfrage zum Nutzungsverhalten von Sprachassistenten in Smartphones zeigt: Unterschiede liegen nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den Altersgruppen und entsprechen überhaupt nicht den Klischees.



Eigentlich würde jeder glauben, dass Sprachassistenten vor allem bei jungen Nutzern gut ankommen und sie den Service intensiv nutzen. Weit gefehlt. Eine repräsentative Umfrage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und des Marktforschers Research Now zeichnet ein anderes Bild.