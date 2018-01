Sprachsteuerung nun auch für maxdome und ProSieben App

Mit Google Home können nun Anwender auch maxdome und die ProSieben App steuern. Die Fernbedienung kann im Schrank verschwinden.



Anstelle der Fernbedienung können Nutzer ab sofort mit der Stimme den Google Assistant über Google Home nutzen, um Inhalte der maxdome- und der ProSieben-App abzurufen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fernseher per Chromecast mit dem Internet verbunden ist.