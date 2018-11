"Spreewaldkrimi" Nummer elf: (K)eine zweite Chance im Hochwald

Seitdem "Spreewaldkrimi"-Kommissar Krüger den Brand seines Wohnmobils nur knapp überlebte, scheint er sich verändert zu haben. In Folge elf zeigt er sich jedenfalls von einer ungewohnten Seite.



Den Machern des "Spreewaldkrimis" gelingt ein Verwirrspiel. Der sonst so ruppige und kauzige Kommissar Thorsten Krüger (Christian Redl) lächelt. Lächelt? Ja, dieses Mal ist einiges anders. Am Ende gibt es sogar Szenen mit einem singenden und geselligen Kommissar. Die elfte Episode der ZDF-Reihe "Spreewaldkrimi" heißt "Tödliche Heimkehr".



Sie schlägt eine Verbindung zu einer früheren Folge: Eine Frau (Nadja Uhl), deren Ehemann im Spreewald ermordet wurde, versucht es in der Region mit einem Neuanfang samt Kind und neuem Partner. Ihr Hotelprojekt droht aber zu scheitern. Krüger muss einen gewaltsamen Tod in ihrem Umfeld aufklären. Das ZDF zeigt den Krimi am Montag (26. November) um 20.15 Uhr.